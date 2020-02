Trööstitu seis: teavitusest hoolimata tuleb investeerimiskelmide ohvreid aina juurde

Eelmisel aastal teavitati politseid kokku 196 juhtumist ning kahjusumma oli kokku 3,4 miljonit eurot. Kuigi investeerimiskelmide tegevusest on kirjutatud lugematuid artikleid koos soovitustega, mida teha, kui kelm helistab, tuleb ohvreid järjest juurde.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul muudavad kelmid pidevalt oma skeeme ja kohandavad neid vastavalt inimeste teadlikkusele. Näiteks on mitmed inimesed saanud petta mitu korda selle läbi, et kelm helistab ja pakub võimalust varem kaotatud raha saada. Või helistab ja ütleb, et esindab ausat firmat, mis võttis üle kelmide poolt loodud ettevõtte ja nüüd saavad kõik kannatanud oma raha tagasi. Selleks aga, et raha tagasi saada, on vaja raha maksta.

«Samuti on ette tulnud olukordi, kus kelmustest teadlik inimene võtab telefoni vastu ja esimese hooga pakkumisest loobub ja isegi ütleb helistajale, et teab, et tegemist on kelmusega. Teisel pool telefonitoru oleval kelmil õnnestub inimest aga veenda, et tema puhul ei ole tegemist kelmi, vaid ausa ja heatahtliku inimesega, kes soovib aidata rikkaks saamisel,» rääkis Tambre.

Hasartmäng, kus kaotus on kindel

Tambre lisas, et kelmid kasutavad agressiivset ja veenvat taktikat ning nendega ei tasu pikemalt vestlema jääda. Seega soovitas Tambre, et kui keegi pakub tulusat teenimise võimalust telefoni teel, lubab kiiret kasumit ja väidab, et investeeringul riski ei olegi, on parim lahendus telefonikõne lõpetada. «Sellise pakkumise vastu võtmine ja lubatud kasum võib küll tunduda ahvatlev, kuid see on nagu hasartmäng, kus kaotus on kindel,» ütles ta.

Tambre lisas, et suuremas osas tänavu alustatud kriminaalmenetlustest toimus tegevus möödunud aasta jooksul ja vaid üksikud investeerimispakkumised tulid sellel aastal. «Kahjuks ei tähenda see, et kelmuseid vähem toime pannakse, vaid inimesed ei saa kohe aru, et neid on petetud,» ütles ta.

Kelmid helistavad nii välismaiste suunakoodidega numbritelt kui ka Eesti numbritelt. Helistajad kõnelevad tavaliselt vene keeles. Politsei soovitab kõne katkestada, numbri blokeerida ja sellest teada anda politsei infotelefonil 612 3000.

Kelmid asuvad välismaal ja kasutavad helistamiseks virtuaalseid numbreid ehk Eesti suunakood numbri ees ei tähenda, et kõne tuleb Eestist. Samuti kasutatakse välismaiseid pangakontosid ning kelmid liigutavad saadud raha kiirelt pangakontode vahel kuni see viimaks sularahaautomaadis välja võetakse, mis omakorda tähendab, et võimalus seda raha tagasi saada on väga väike.