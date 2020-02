Omniva: «koduaresti» perioodil ei välju Hiinast ühtegi pakki

Olenemata kaua kaup teel on olnud, toimetab Omniva saadetise siiski tellijani nii kiiresti kui võimalik. Rahvusvahelist paki transporti Omniva aga kontrollida ei saa. «Nende saadetiste osas, mis veel Eestisse jõudnud pole, ei oska me infot jagada. Seetõttu on kliendil kõige targem varuda kannatust ning oma saadetise infot jälgida Omniva kodulehe saadetise otsingus. Kahjuks ei ole ka meie klienditeenindusel alles teel olevate saadetiste kohta täpsemat infot jagada,» selgitas Unt.

Tähele tasub panna ka seda, et kui mõnda teise tracking-keskkonda tekib paki kohta esimene sündmus, mille asukohaks kuvatakse «Eesti», tähendab see postimaailmas sageli seda, et saadetis on saatjariigi eksporditerminalist väljunud alles Eesti poole. See tähendab, et füüsiliselt Eesti pinnale jõudmiseks võib kuluda veel mitu päeva või isegi nädalat.