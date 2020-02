Väikeettevõtja puuris ministrit: mida teha pankade omavoliga?

«Mida teha pankade omavoliga? Mis ometi toimub?» alustas finantskonsultatsioone pakkuv Luvistsuk oma sõnavõttu kolmapäeval toimunud EVEA auhinnagalal vanalinna restoranis Maikrahv. Kuna pidulikku üritust väisasid ka peaminister Jüri Ratas, sotsiaalminister Tanel Kiik, maaeluminister Arvo Aller ja justiitsminister Raivo Aeg, adresseeris Luvistsuk oma küsimuse neile.

Kuid enne vastuse kuulmist ta jätkas: «Me kõik räägime, et meil on e-residentsus, et me ootame Eestisse investeeringuid ja uusi investoreid. Reaalsus on see, et probleem on isegi Eesti enda firmadel, kes kodumaal tegutsevad. Nad ei saa teha välisülekandeid, kuna pank paneb käe ette ja ütleb sorry, miks te seda teete, miks nii suures summas!? Olukord on nii loll, et ei teagi, mida neile vastata. On ka küsitud välismaa äripartneri passi. Kuhu me niimoodi jõuame?»

Lapsele on keeruline kontot avada

Küsimusele vastas minister Aeg, kelle sõnul on küsimus keeruline ja väga komplitseeritud. «Tõepoolest, me mäletame perioodi, kui pangast muidu välja ei saanudki kui olid konto avanud või laenulepingule alla kirjutanud,» viitas ta ajale, kus pankade «tunne oma klienti» põhimõtted olid tunduvalt lõdvemad.

Minister selgitas, et ühelt poolt kirjutatakse meie suurematele pankadele karmimad reeglid ette Skandinaaviast, kus asuvad nende peakorterid. «Ma ei usu, et see on meie pangajuhtide pahatahtlik omavoli, küllap öeldakse neile Skandinaaviast, mida teha,» arvas Aeg.

Teisalt tuleneb kruvide kinnikeeramine meie panku räsinud rahapesuskandaalidest. «Võib öelda küll, et rahapesu on tõmmanud piduri niivõrd tõsiselt peale, et kaldume teisele poole kraavi,» lausu Aeg, kelle sõnul hakkab see pärssima välisinvesteeringute laekumist Eestisse. «Veelgi enam, see puudutab tavalisi Eesti inimesi, kellel on juba keeruline pangas lapsele konto avada: väga täpselt tahetakse teada, kust ja miks raha kontole laekus.»