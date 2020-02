Tellijale

Lember, kellele andis auhinna üle maaeluminister Arvo Aller, ütles tänukõnes, et tänab EVEAt ja žüriid julge otsuse eest. «Anda selline tunnustus ettevõttele, millega seotud inimene ja firmad on jäänud pisut hammasrataste vahele...» ohkas Lember, kes sel kevadel kohtu ette läheb.

Ehkki Vudila mängumaa pakub meelelahutust nii täiskasvanutele kui ka lastele, pole ettevõtja igapäevane töö seal Lemberi sõnul sugugi nii lihtne. «Siin on koos selline seltskond,» pöördus Lember Maikrahvi restorani kogunenud poliitikute ja ettevõtjate poole, «kes saab väga hästi aru, et ettevõtte loomine on väga keeruline protsess. Ühe ettevõtte lammutamine seevastu on väga lihtne.»