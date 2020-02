Auhinna saanud Lember: julge samm minusugust tunnustada!

Kolmapäeval õhtul andis Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioon (EVEA) üle auhindu eelmise aasta eest. Valiti nii parim pereettevõte kui ka parim naisettevõtja, aasta edukaim alustav ettevõtja, edukas sooloettevõtja ja koostöö vedur. Maa soole ehk aasta maaettevõtja tiitli pälvis kunagine Tartu abimeer ja sotsiaaldemokraat Kajar Lember, kes peab Jõgevamaal Vudila mängumaad.

Lember, kellele auhinna andis üle maaeluminister Arvo Aller, ütles oma tänukõnes, et ta tänab EVEAt ja zhüriid julge otsuse eest. «Anda selline tunnustus ettevõttele, millega seotud inimene ja firmad on jäänud pisut hammasrataste vahele,» ohkas Lember, kes sel kevadel kohtu ette läheb.

Ehkki Vudila mängumaa pakub meelelahutust nii täiskasvanutele kui ka lastele, pole ettevõtja igapäevane töö seal Lemberi sõnul sugugi nii lihtne. «Siin on koos selline seltskond,» pöördus Lember Maikrahvi restorani kogunenud poliitikute ja ettevõtjate poole, «kes saab väga hästi aru, et ettevõtte loomine on väga keeruline protsess. Ühe ettevõtte lammutamine seevastu on väga lihtne.»

Lõputu kolgata tee

Lember kutsus üles Eesti avalikkust ja poliitikuid, öeldes, et ametnikud ja ettevõtjad peaks tegema omavahel rohkem koostööd. «Kui kuskil on viga, siis tule aita (ametnikule-toim), mitte ära tule kirvega lammutama,» lausus ettevõtja, rõhutades, et Eesti justiitssüsteem uurib teda juba kuuendat aastat. «Ma väga loodan,et väljume sellest protsessist võidukalt, aga ma küsin, et milleks seda vaja on?»

Lember osutas kõrvalseisvale minister Allerile, öeldes, et tal on võimu ja vaimu, vaadaku oma allasutustes ringi, kõike saab teha paremini. «Jõudu ja jaksu, koostöövaimu, vähem kadedust ja päikest!» lõpetas ettevõtja kõne ja asus õhtusööki nautima.

Toonase Tartu abilinnapea ja sotside aseesimehe Kajar Lemberi kolgata tee algas 2016. aasta mais, mil keskkriminaalpolitsei ta korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatavana kinni pidas. Kolm aastat hiljem esitati Lemberile ja veel mitmele inimesele ning ettevõttele süüdistus soodustuskelmuses.

Süüdistuse kohaselt taotlesid Lember ja teised EASilt ja PRIAlt pea 2 miljoni euro ulatuses toetusi, kuid ei kasutanud seda eesmärgipäraselt, tehes niimoodi riigile kahju. Lember on ise öelnud, et kavatseb kohtus oma süütust tõestada. Lisaks leiab ta, et teda on põhjendamatult kaua solgutatud ja suisa ebaseaduslikult jälitatud. Lember on avaldanud oma kriminaaluurimise üksikasjadest ka raamatu «Jälitatav».

Kohtuprotsess Lemberi ja teiste üle peaks algama tänavu mais.