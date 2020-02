Riik plaanib anda suurperedele raha, et nad saaksid osta suurema auto

Ideest rääkis avalikult sotsiaalminister Tanel Kiik, kes esines kolmapäeval õhtul restoranis Maikrahv Eesti väike- ja keskmiste ettevõtjate assotsiatsioonile (EVEA). Kui viimased küsisid, kas valitsusel on mõni maksuidee, kuidas maal tegutsevaid väikefirmasid ja inimesi aidata, vastas Kiik muuhulgas järgmist: «Oleme arutanud, et suurperedele võiks olla toetusmeede autode ostmiseks, eriti maapiirkondades. Neil, kel on kolm või enam last, kipub tavaline sõiduauto tihtipeale väikseks jääma.»

Hiljem selgitas Kiik, et ideed arutati juba praeguse valitsuse loomise päevil, ehkki koalitsioonilepingusse see punkt ei jõudnud. Sotsiaalministri sõnul seisavad suurpered tihtipeale silmitsi olukorraga, kus kõik pereliikmed ei mahu väiksemasse autosse ära. «Sel juhul tuleb liikuda kahe autoga või jääb mõni pereliige piltlikult öeldes puhkusereisilt maha,» põhjendas Kiik. «Iga tänane laps on tulevane tööinimene ja maksumaksja, mistõttu on oluline, et nad saaksid osaleda võimalikult palju huviringides ja võtta osa kultuuriüritustest.»

Toetussumma suurus on veel lahtine. Samuti see, kui palju lapsi peab olema, et raha saada. Üsna tõenäoliselt hakkab kogu skeem käima läbi Kredexi, kes annab praegugi näiteks lasterikastele peredele kodu remontimise ja ehitamiseks rahalist tuge.

Kiige nägemuses võiks toetuse sihtida maal elavatele peredele, kus kasvab kolm ja rohkem last. «Samas peame veel kaardistama, kui suured on sihtrühmad ja kui suurt toetust nad vajavad. Eesti Lasterikaste Perede organisatsiooniga kohtudes on igatahes välja tulnud, et nad seda meedet vajaksid,» selgitas minister.

Kas suuremate autode soetamise riiklik toetamine ei lähe vastuollu kliimaeesmärkidega, sest mida suurem auto, seda suurem CO2 heide? «Sõltub olukorrast. Juhul kui praegu peab perekond sõitma väiksema autoga kaks korda, kuna ühte ei mahuta ära, siis võiks uuem ja suurem sõiduk kliima mõttes hoopis positiivne olla,» leidis Kiik.

Kas Kiik võiks sel juhul pooldada ka diisliaktsiisi langetamist, kuna see tagaks peredele odavama kütuse? «Valitsus pole seda veel arutanud. Koalitsioonileppes on kirjas, et valitsus vaatab aktsiisipoliitika üle, aga siin tuleb arvestada mitme asjaga: mida teeb see eelarvele, kliimale, kuidas see aitab meie ettevõtteid ja mida teevad naaberriigid Läti, Leedu ja Poola,» ütles sotsiaalminister.