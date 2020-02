Turistid tulekul: Kuressaare käivitab otselennu Rootsi

Saaremaa vallavanem Madis Kallas toonitas, et transpordiühendused on Saaremaa jaoks üliolulised ja lisaks heale praamiliiklusele mandri-Eestiga on nii saarlaste kui ka külastajate jaoks suure tähtsusega lennuühendused. «Nüüd saab alla tunniga sõita otse Kuressaarest sisuliselt Stockholmi kesklinna. Samuti avaneb Saaremaa miljonitele Rootsi elanikele,» sõnas Kallas.