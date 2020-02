Fortum kaalub lisaks Eestile ka Baltikumi soojaäride müüki

Fortumi heaks töötab Baltikumis ja Poolas umbes 530 inimest. Eestis pakub kontsern kütteteenust Tartus ja Pärnus. Pärnu kaugküttevõrk kuulub 100-protsendiliselt Fortumile, Tartus on Soome ettevõttel 60-protsendiline osalus, 40 protsenti kuulub Janek Veeberi kontrolli all olevale AS-ile Giga.

Postimees on varasemalt kirjutanud, et Fortum müüs mullu Soome Joensuu linna äri umbes 530 miljoni euro eest Savon Voima Oyj'le. Eesti äride toodangu maht on Fortumi jaoks Joensuu omaga umbes samas suurusjärgus, mis võib anda vihje Tartu ja Pärnu üksuste hinnalipikule.

Fortum Eesti juht Margo Külaots rääkis detsembris, et Eesti äride hindamine endiselt käib, mistõttu on veel otseselt vara rääkida nende müümisest. «Ajahorisont on muutunud nii, et Joensuuga hakati kiiremini tegelema ja Eesti äride osas hindamine, mis suvel välja öeldi – et mida nüüd teha, kas müüa või mitte – see endiselt käib,» rääkis Fortum Eesti juht.