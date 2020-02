Riigihangete lihtsustamine muutis kõik hoopis keerulisemaks

2017. aasta septembris jõustus uus riigihangete seadus ja 2018. aastal võeti kasutusele uus riigihangete register. Riigikontroll uuris, milline on olnud nende mõju riigiasutuste hanketegevusele. Riigikontrolli audiitorite intervjuudes ilmnes, et mitmed asutused ei taju, et tänu uuendatud seadusele oleks nende hanketegevus hõlpsamaks muutunud.

«Iroonilisel kombel on senised katsed riigihangete seadust lihtsustada jõudnud välja selleni, et seadus on kasutajate silmis muutunud keerukamaks,» tõdes riigikontrolör Janar Holm. «Eriti raske on seaduses orienteeruda neil, kes pidevalt hankeid ei korralda.»

Riigihangete registri kohta leidsid hangete läbiviijad samuti, et see on senisest mõnevõrra keerulisem, eriti kui registrit harva kasutada.

Lisaks analüüsis riigikontroll, kas riigiasutuste hanketegevusega seotud sisekontrollisüsteemide ülesehitus ja hankemenetluste korraldamine on uue riigihangete seadusega kooskõlas.

«Võrreldes 2016. aastaga, kui riigikontroll viimati põhjalikumalt riigiasutuste hanketegevust auditeeris, on eksimused samalaadsed. Üldpilt on vähehaaval paranemas, tegemata jäänud hangete hulk on suhteliselt tagasihoidlik,» ütles Holm. Suurimaks probleemiks võiks riigikontrolli hinnangul pidada seda, et on ostetud asju, tellitud teenuseid ja ehitustöid ilma seaduses ettenähtud menetlust korraldamata. 2018. aastal korraldasid auditeeritud asutused riigihankeid ligi 145,5 miljoni euro eest.

Riigikontrolli hinnangul on probleemideks veel vale menetlusliigi valimine, hangete osadeks jaotamine ja menetlusprotsessis tehtud vead. Samuti ületatakse hankelepingute mahtu ning hankelepingud jäetakse avalikustamata või hilinetakse sellega ja riigihangete registri täitmisel tehakse vigu.