Kümned tuhanded võtsid riigilt tasuta laenu

Võrreldes ülemöödunud aastaga on maksuvaba tulu lubatust enam kasutanud suurem hulk inimesi: 2018. aastal oli nende osakaal 6 protsenti ning kokku pidid 62 000 inimest juurde maksma 13 miljonit eurot.

Lubatust enam kasutavad maksuvaba tulu näiteks investeerijad, kes usuvad, et suudavad riigilt nii-öelda tasuta laenu võttes raha kasvatada.

2018. aastal oli ettenähtud mahus maksuvabastust kasutanud 42 protsenti ehk 415 000 inimest. 52 protsenti ehk 519 000 inimest kasutasid maksuvaba tulu lubatust vähem, kes said möödunud aastal tagasi küsida 141 miljonit eurot enammakstud tulumaksu. Tänavu on maksutagastuse summa veidi suurem.

«Tegemist on eeldatava summaga, mis täpsustub pärast tuludeklaratsiooni esitamist, kui amet on arvesse võtnud ka mahaarvamised ja inimese enda poolt deklareeritavad tulud, näiteks üüritulu, kinnisvara müügist saadud tulu või ettevõtlustulu,» lisas ta.

Läheneb Eesti inimeste oodatuim kuupäev

Maksu- ja tolliametile (MTA) saab hakata tuludeklaratsioone esitama 15. veebruarist, enammakstud tulumaksu hakatakse tagastama alates 26. veebruarist. Olulise muutusena pikendati sellest aastast tuludeklaratsiooni esitamise tähtaega kuu võrra ning tähtajaks on 30. aprill.

Tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg on 1. oktoober. «Sisuliselt toimivad tagastused nagu varasematel aastatel ehk kellel on kõik korras, see saab kiire tulumaksu tagastuse. Tulumaksu hakkame tagastama alates 26. veebruarist. Paberil tuludeklaratsiooni esitanutele tagastatakse enammakstud tulumaksu alates 19. märtsist,» teatas maksu- ja tolliamet.