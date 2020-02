Eesti firma ostis airBalticult neli Boeingut

Kõik lennukid on läbinud Magnetic MRO hoolduskontrolli ja on tänaseks edasi liikunud uute omanike valdusesse, teatas ettevõte börsile.

«2019. aasta juunis avanes meil võimalus omandada neli Boeing 737, millest osadel on meie angaarides pikk hoolduse ajalugu seljataga. See on ühest küljest parim mõõdupuu meie enda hooldustöö kvaliteedile – aastaid hiljem soetada samad lennukid enda omandusse,» kommenteeris Magnetic MRO tegevjuht Risto Mäeots tehingut börsiteates.

«Teisest küljest näitab see tehing ka Magnetic MRO tugevust ja partnerlust väljaspool tavapärast hooldusteenust hoida lennukid mitte ainult lennukõlblikena, vaid aidata lennufirmadel lennukiparki uuendada, vabaneda vanadest lennukitest ja sellega kaasnevatest riskidest. See on üks meie äri osadest. Seega oleme oma Läti partneritele tänulikud, et nad usaldasid need lennukid just meie kätte,» lisas ta.