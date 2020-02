ERRi juht: pangad tahtsid, et me neile miljonite eest peale maksaks

«Kuna möödunud aastal sai lõpuks otsustatud, et vanas telemajas pole õige pea enam võimalik töötada, siis alustati uue maja ehitamise ettevalmistamist. Protsessi käigus müüs Rahvusringhääling Tallinnas Rahumäel asuvad kinnistud, kuhu plaaniti eelmist telekompleksi-arendust. Selle raha eest tehakse projekteerimine ja ehituse ettevalmistus. Kuna ajaliselt tekkis enne nende teenuste eest tasumist mõningane vahe sisse, siis selgus, et meil on arvel mõned miljonid sihtotstarbelist raha, mida igapäevategevuseks ei kasutata,» selgitas Roose.