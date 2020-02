Türgi ettevõtja süüdistab Eesti firmat ärisaladuse varastamises

Xolo on sattunud intellektuaalomandi teemalisse vaidlusse Türgi taustaga ettevõttega Rimuut OÜ. Asja uurimisse on kaasatud politsei, kellega Xolo teeb täielikku koostööd. Xolo eitab Rimuudi süüdistusi, kuna need on alusetud ega põhine faktidel, teatas ettevõte pärast saatetutvustuse avalikuks tulemist.

Xolo pakub koos e-residentsusega võimalust asutada lihtsalt ja kiirelt ühemehefirma. Rimuut pakub vabakutselistele virtuaalse ettevõtte loomise teenust, mis on Martinsoni firma tegevusega väga sarnane.

Rimuut on Xolo endine klient, kes väidab, et Xolo on 2019. aasta suvel oma uut toodet turule tuues kopeerinud Rimuuti ärimudelit. Xolo kinnitab, et mudelid on oluliselt erinevad.

«Xolo äri on olnud ligi viie aasta jooksul sama. Üksikettevõtjad kogu maailmas saavad Xolo kaudu omale juriidilise keha, pangaarve, tarkvaraplatvormi oma äri juhtimiseks ja täis-raamatupidamisteenuse, seal hulgas hoolitseme nende maksude õigeaegse tasumise ja aastaaruannete koostamise eest,» ütles Martinson.

Tema sõnul hakkas Xolo möödunud aasta suvel pakkuma võimalust lisaks Eesti OÜdele käivitada äri ka seltsingu vormis. Xolo Go teenus annab võimaluse käivitada oma äri Eesti e-residentsust taotlemata ja firmat registreerimata.

Xolo teatel on kerge tõestada, et nende teenuse väljatöötamiseks ei kasutatud Rimuudi äriinfot.

«Intellektuaalse omandi vaidlused on tehnoloogiasektoris tavapärased. Vahel on tegu heausklike vaidlejatega, tihti aga pahatahtlike oportunistidega. Ma ei tahaks hakata tegema järeldusi, kummaga on siin tegemist. Siiski tasub mainida, et vaatamata meie korduvatele palvetele ei ole me enam kui poole aasta jooksul saanud Rimuudilt ühtegi nõuet,» sõnas Martinson.

Tema sõnul menetlus Xolo äritegevust ei mõjuta ning ametivõimudega tehakse koostööd, et spekulatsioonid ümber lükata.

«Me usume, et Eesti õigussüsteem ja politsei on professionaalsed ning teeme nendega hea meelega ja täiesti avatud koostööd,» sõnas Martinson.

Xolo asutati 2015. aastal ning sellel on kliente rohkem kui 100 riigis üle maailma. Kokku on firma aidanud Eestis käivitada üle 3500 ettevõtte ning idufirma meeskonnas on üle 80 töötaja.