GRAAFIKUD ⟩ Tesla aktsia meenutab juba bitcoini ja mulliaktsiaid

Eile kerkis Tesla aktsia 14 protsenti, 887,06 dollarini. Nädalaga on väärtpaber kallinenud 56 protsenti ning alates oktoobrist on hind neljakordistunud.

«Ma ei ütle, et see on tipp,» ütles investeerimisfirma Cantor Fitzgerald peastrateeg Peter Cecchini. «Mul ei ole (hinna-) sihti või arvamust, kuhu see edasi läheb. Aga mulle näib see mullina nagu iga teine,» lisas ta. «Tesla aktsia hinnatõus on iseloomulik spekulatiivsele mõtteviisile,» nentis Cecchini.