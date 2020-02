Leedukad rõkkavad, sest lõid Eesti mööblitööstuse üle

Leedu väljaanne Verslo Zinios kirjutas teisipäeval, et mööblitootja kolib tööjõupuuduse ja liige kõrgete tööjõukulude tõttu. Samal ajal kui Fleming on teeninud Eestis viimastel aastatel kahjumit, on selle Leedu tütarfirma Fleming Baldai jäänud kasumise.