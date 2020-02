Segadus kütuseturul ajas tanklaketid tülli

Tellijale

Kütuseturg on viimastel aastatel pea peale keeratud. Ühelt poolt oodetakse ja kardetakse elektriautode võidukäiku, mis toob tankurite asemel laadijad ja pistikud. Teiselt poolt peab diisli- ja bensiinikütustesse lisama üha rohkem biolisandit, et täita üliambitsioonikad kliimaeesmärke. Kolmandaks tulevad aina rohkem pilti tegijad, kes müüvad alternatiivkütuseid, LPGst ja CNGst kuni biometaanini.

«Ei ole uudis, et õliühingu liikmete hulgas on tekkinud lahkhelid ning üha enam on keeruline leida kõiki ühingu liikmeid puudutavat ühisosa,» tunnistas samuti liitu kuuluva Alexela juht Aivo Adamson. Viimane lahkheli oli mullu sügisel, kui vaieldi biokütuste statistika üle.