Pensionifondid süstisid Eestisse 630 miljonit eurot

Investeerimisfondide investeeringud Eestisse on püsinud vahemikus 12 kuni 14 protsenti viimased seitse kvartalit. Alates 2018. aasta kolmandast kvartalist on osakaalu kiire kasv peatunud ning on tänaseks kasvanud vaid 0,66 protsendipunkti võrdluses 2018. aasta teise kvartaliga.