Toyota kutsub surmavate turvapatjade tõttu Eestis tagasi tuhandeid autosid

Toyota turundus- ja kommunikatsioonispetsialist Liisi Kõivumägi ütles, et tagasikutsumise eesmärk on jõuda kõikide Avensise omanikeni, kelle auto kuulub kampaania alla. «Palume Toyota Avensise omanikel, kelle auto on toodetud aastal 2002 kuni 2008 kontrollida oma Toyota VIN-koodi meie kodulehel. Sealt saab klient kohe vastuse, kas tema sõiduk on oodatud esimesel võimalusel Toyota volitatud esindusse kontrolli,» ütles ta.