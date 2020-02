Ämbrid võivad Tallinna Sadama D-terminali laes rippuda kevadeni

Tallinna Sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro selgitas, et terminali kandefermide terasprofiilidesse oli ehituse ajal sattunud vett ning praegu toimub fermide kuivatamine. Ämbrid on paigutatud kontrollaukude alla järelkontrolli otstarbel. «Kui ämber püsib seest kuiv, siis vôime kindlad olla, et rohkem vett pole. Kinnitame, et ämbrid on kinnitatud turvaliselt ja ohtu reisijatele ei ole,» teatas Arro.