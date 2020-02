Korruptsioonikomisjon: Heiki Kranichit ähvardab pankrot

Pankroti korral oleks see riigikogu liikmete seas esmakordne juhtum, leidis parlamendi korruptsioonivastane erikomisjon, kui Kranich oli eelmisel nädalal komisjonis aru andmas ära käinud - istungile kutsutud Kranich andis ülevaate kokkulepetest ja lepingutest, millest tulenevad tema laenu- ja käenduskohustused, ning seejärel vastas komisjoni liikmete küsimustele.

Äripäev on varem kirjutanud, et riigile kuuluvat Eesti Lotot juhtinud Kranich võttis ettevõtja Koit Uusi firmalt vähemalt 280 000 euro väärtuses laene ajal, kui Eesti Loto sõlmis rendilepingu Uusi ettevõtte osalusega firmaga. Kokku on Kranich majandushuvide deklaratsioonis näidanud Uusi firmaga tekkinud kohustusi veidi alla 400 000 euro.