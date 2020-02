Soome suusaässa Eesti mõis on nagu must auk

Nüüd ähvardab maksuamet seda pidava firma kinni panna. Palander on laenanud firmale suuri summasid ja hiljem kustutanud nii laene kui intresse, kirjutab Soome majandusleht, vahendab Äripäev .

Viimased Manor Properties OÜ majandusaasta aruanded ei tõota head. 2017. aastal esitatud aruandest selgub, et firma käive oli vaid 12 000 eurot ja kahjum 8000 eurot, mis annab tunnistust, et äritegevus on mõisas kokku kuivanud. Seda tunnistas ka Palander ise.