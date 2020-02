Vanakooli ettevõtja: PISA testil pole elukutsega mingit pistmist

«Mind hämmastab see, et meil ei jätku perearste, alles oli uudis, et meil on puudu 4000 medõde! Kui me räägime poliitikutele, et põhjus on hariduses, siis nad vastavad meile, et vaadake, kui edukad me PISA testides oleme!» kirjeldas Veskimägi, kes on Eesti ühe suurima mööblitootja Standard omanik ja pikaaegne juht.

«Aga see ei ole õige! See on nii kummaline. PISA test mõõdab funktsionaalset lugemise oskust väga lühikesele tekstile (tegelikult mõõdab test ka matemaatikat ja loodusteaduseid-toim). Sel testil pole mitte mingisugust pistmist elukutse ega oskusega tööturul hakkama saada!» jätkas Veskimägi.

Tänavu sügisel Standardi juhatuse esimehe ameti maha pannud Veskimägi on enda sõnul rääkinud paljude kooliõpetajatega ning küsinud, mida nad PISA testist arvavad. «Paljud ütlevad, et nad ei saa päris täpselt aru, mida see test näitab. Pigem väljendavad nad muret, et laste lugemisoskus on viimase 10 aastaga katastroofiliselt kukkunud,» märkis ta.

Koristajale ei saa maksta 2000 eurot

PISA testi kriitikaga jõudis Veskimäe taas mõtteni, mida ta on viimastel aastatel järjepidevalt rõhutanud: Eestis napib oskustöölisi, kes teeksid lihtsamaid töid. See oli ka põhjus, miks kolib Eestist minema mööblitootja Fleming, kes teatas reedel Kopli tehase sulgemisest ja enam kui 200 inimese koondamisest.

Flemingu juht selgitas, et nad ei saa Eestisse tuua odavat Ukraina ja Valgevene tööjõudu, vaid peavad neile maksma vähemalt Eesti keskmist palka (ca 1400 eurot), mis firmale ülejõu. «Ma ei nimetaks seda orjapidamiseks, kaugeltki mitte. Vaja on ka lihtsamate tööde tegijaid. Kui keegi poliitik ütleb, et võite võõrtööjõudu tuua, aga makske neile vähemalt 2000 eurot palka, siis nii see asi päris ei käi,» kommenteeris Veskimägi.

Ta jätkas, et mööblitööstuses makstakse headele spetsialistidele julgelt 2000 euro ringis palka. «Igasugusele abitööjõule nagu hotelli koristajad, teenindajad ja teised, ei saa kindlasti nii palju maksta. Ei mängi lihtsalt välja,» märkis pikaaegne ettevõtja.