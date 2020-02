Tallinna endises veduridepoos avati konteinerhotell

Hotellijuht Killu Maidla sõnul sai idee alguse mitu aastat tühjana seisnud ajaloolisest depoohoonest, kus konteinertoad täna paiknevad. «Hoone suurim ruum on remondihall, kust kunagi ühest otsast sõitsid vedurid rööbastel sisse ja teisest otsast välja. Selle täis ehitamine oleks lõhkunud ajaloolise tööstushõngu ja seda me ei tahtnud,» ütles Maidla BNS-ile.

Ruumi on kahele tasapinnale paigutatud 84 20-jalast standardset merekonteinerit. Lisaks töölauaga magamistoale on igas konteineris ka eraldi hügieeniruum tualeti ja dušiga. Samuti on hotellis fuajeebaar, avatud kontor, avatud köök ning joogapraktikate jaoks eraldi Tasakaalutuba, kus hakkavad regulaarselt toimuma ka joogatunnid, kirjeldas Maidla.

Maidla sõnul on konteinerhotell disainitud silmas pidades hotellikülastajate muutunud käitumist ja vajadusi. «Märkasime, et külastajad veedavad järjest rohkem aega hotelli avalikes ruumides otsides selleks sobivaid võimalusi. Palju tehakse tööd lobby-baarides ja erinevates istumisnurkades. Ärireisijad, kes reisivad enamjaolt üksinda ja küllalki sageli, otsivad võimalusi suhelda õhtul pärast tööpäeva teiste külastajate ja teenindajatega.»

Samuti täheldati, et tihti toovad hotellikülalised poest või turult toitu kaasa ja tarbivad seda hotellitoas. «See kõik meenutab natuke hostelite melu, mis on justkui surutud traditsioonilisse hotelli. Sealt tuli idee pakkuda hostellikku atmosfääri, kuid ülimat magamismugavust ja privaatset hügieeniruumi,» lisas ta.

Maidla sõnul paistab konteinerhotell avatud köögi ja kontori tõttu sobivat hästi pikaajaliseks peatumiseks ning mitmed broneeringud on tulnud konverentside majutamiseks, aga ka erinevate ettevõtete seminarideks-väljasõitudeks kus on vaja nii majutust kui konverentsiruumi. Samuti on Maidla sõnul näha, et kuna konteinerhotellile kehtivad hotelli turvalisusnormid ning kohapeal on ööpäevaringne teenindus, pakutakse konkurentsi ka AirBnB majutustele.