Viirus viis Hiina turud vabalangusse

Esmaspäev oli esimene päev pärast uusaastapuhkust, mil Mandri-Hiina investorid said koroonaviiruse puhangule reageerida, valides vastuseks müümise.

«Investorite paanika levis kiirelt kõikjale ja see jääb turge lühiajaliselt domineerima,» ütles First Seafront Fundi peaökonomist Yang Delong.

Hiina keskpank teatas, et süstib majandusse 1,2 triljonit jüaani ehk 173 miljardit dollarit, et aidata turge stabiliseerida. Yangi sõnul on hädavajalik ja pakiline ka intressilangetus.