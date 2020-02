Maailma rikkaim kaevati laimu pärast kohtusse

Nimelt süüdistab tema tüdruksõbra vend Bezost, et see on teda laimanud, kui väitis, et just tema saatis sensatsioonilised fotod ajakirjale National Enquirer. Hagi esitati reedel Los Angeleses. Väidetavalt oli Michael Sanchez see, kes lekitas meediasse fotod Jeff Bezosest ja tema õe Laura Sancheze suhtest, mis lõpuks viisid maailma kõige kallima lahutuseni.

Wall Street Journali andmetel on New Yorgi prokuratuuril tõendeid, et Michael Sanchez sai Laura Sancheze ja Jeff Bezose afäärist teada õe kaudu ning müüs loo ja fotod ajakirjale National Enquirer.

Afääri ilmsikstulek päädis Jeff Bezose ja MacKenzie Bezose lahutusega. Seejuures on lugu ise paisunud rahvusvaheliseks skandaaliks, kuna muuhulgas on selgunud, et väidetavalt häkiti Saudi Araabia kroonprintsi abil sisse ka Bezose telefoni.

Samas tunnistab Michael Sanchez hagis, et sõlmis National Enquirer väljaandjaga salajase kokkuleppe strateegiliseks koostööks, kuid väidab, et tegi seda selleks, et kaitsa oma õde ja Jeff Bezost.