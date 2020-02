Tellijale

«Kõige hullem on see, kui taimed liiga hullusti kasvama ärgitab, plusskraade tuleb liiga palju ja siis kevadel läheb tagasi külmaks. Aga kui ta sedasi stabiilselt on, siis ei ole mitte midagi, sest siis on nagu tavaline talv Inglismaal või Lääne-Euroopa. Seal saadakse väga head saaki selliste talvedega,» rääkis Ameerikas.