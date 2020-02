Eesti firma läheb Dubaisse vaikust müüma

Sileni juhi sõnul on firma trumbiks parim helikindlus ja akustika ning mobiilsus tänu ratastele. Samuti on võimalik kabiinide suurusi minutitega muuta.

«Sileni ruum on väga eestlaslik toode – tahaks rohkem omaette olla, mitte segada ning mitte saada segatud. Meil EXPO büroos on Sileni kabiin täiesti möödapääsmatu töövahend,» räägib Dubai EXPO Eesti esinduse juht Andres Kask. «Kindlasti on see ka vajalik abimees meie Dubai paviljonis, kus kogu maailm seda privaatsust ja vaikust kogeda saab.»