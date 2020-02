Video ⟩ Venemaa uuele peaministrile kuulub 45 miljoni väärtuses kinnisvara

Varem maksuameti juhina töötanud Mišustini edutamine riigi peaministriks on viimaste nädalate jooksul pakkunud kõneainet paljudele meediaväljaannetele, mis uurivad talle ning tema perele kuuluvat kinnisvara.

Navalnõi sõnul on tavapärane, et Venemaa ametnikud Mišustini kombel oma rikkust varjavad. Opositsioonijuhi korruptsioonivastane kanal loendab kokku kaheksa korterit, maja ning kinnistut, mis kuuluvad kas peaministrile, tema naisele, õele või kahele pojale ning mille väärtuseks hindab 2,78 miljardit rubla ehk ligikaudu 39,2 miljonit eurot.

«Mišustin teab sarnaselt teistega väga hästi, et maksuametniku vaatevinklist on tegemist kriminaalse, teeseldud ja näilise tehinguga,» sõnas Navalnõi, kelle väitel müüdi korterid Mišustini poegadele avalikustamata summa eest nii pea, kui nad said 18-aastaseks.