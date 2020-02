Põllumehed loodavad, et tali taeva jääks

«Praegu pole häda kedagi. Kui niimoodi kevadeni edasi läheb, siis ei juhtu midagi,» vastas Baltic Agro arendusdirektor Margus Ameerikas küsimusele, kuidas tavatult soe talv taliviljakultuure mõjutab.

«Kõige hullem on see, kui taimed liiga hullusti kasvama ärgitab: plusskraade tuleb liiga palju ja siis kevadel tagasi külmaks läheb. Aga kui ta sedasi stabiilselt on, siis ei ole mitte midagi, sest siis on nagu Inglismaa või Lääne-Euroopa tavaline talv ja seal saadakse väga häid saake selliste talvedega,» rääkis Ameerikas.

Tema sõnul on kõige hullem, kui kõva külm tuleb kevadel, mil taim juba liiga ellu ärkab. «Siis lähevad taimel rakumahlad lahjaks ning mõtleb, et on suur kevad ja suvi hakkab lähemale jõudma, kuid ta pole külmadele niivõrd vastupidav,» ütles Ameerikas.

Kui praegu tuleb uuesti lund kuuks ajaks või veidi rohkemgi, siis see taimedele midagi hullu ei tee. «Kui ta ka öösel on miinustes, siis taim saab aru, et pole suurt suve käes ja hoiab endas rakumahlad kontsentreeritult, suhkrusisaldus on siis kõrge ja ta ei lähe veel liiga lahjaks. Sügisel öeldakse selle kohta, et taimed karastuvad,» rääkis Baltic Agro arendusdirektor.

«Praegu on ikkagi hea, kui natuke miinust teeb, – muidugi mitte kahtekümmet – aga kui ta natukenegi miinuses hoiab taime, siis ta ei taipa liiga vara kasvama hakata, hoiab tagasi ennast,» ütles ta.

Möödunud aastal oli taliteravilja külvipind väga suur ja põllumeeste saak oli väga hea. Taliviljaga tulebki Ameerikase sõnul mingis mõttes natuke riskida, kuna sellega saab paremaid tulemusi. «Tuleb vähemalt proovida, sest kui ei peaks õnnestuma, on kevadel võimalik ümber külvata,» märkis ta.

Sügisesel külvil on ka looduskaitseline eesmärk, et taim oleks aastaringselt põllul: kui põld on pool aastat või rohkem kultuurita, siis erosioon ja tuul uhavad huumuskihti vähemaks.

«Talivili on niigi juba põllul, see hoiab ära, et toitained ei leostuks põhjavette, selles mõttes on talivili topeltkasulik. Kui peaks talvel hukkuma, siis on ta kevadel külvatava uue kultuuri jaoks väetiseks, eelkultuuriks,» märkis Ameerikas.

Selline talv on iseloomulikum pigem Lääne-Euroopale ning Inglismaal saadakse talivilja saaki hektari kohta isegi 10 tonni ja enam. Möödunud aasta Eesti rekordiline taliteravilja saak oli 5,3 tonni hektari kohta.

Mullu oli rekordiline saagiaasta

Möödunud aasta oli taimekasvatajatele varasemast soodsam ja tõi nii kogusaakide kui ka hektarirekordeid, lõplikuks teraviljasaagiks kujunes 1,62 miljonit tonni, teatas statistikaamet.

Pärast mitut ebasoodsat aastat oli eelmise aasta teraviljasaak 77 protsenti suurem kui 2018. aastal ja 6 protsenti parem kui 2015. aastal, kui ilm samuti põllumehi hoidis.

Teraviljasaagist moodustas 847 000 tonni nisu, 523 000 tonni oder ja 119 000 tonni rukis. Hektari kohta saadi 4,5 tonni teravilja, mis on senini suurim teraviljasaagikus.

Rekordsaagi tulemusse andis panuse viimase veerandsaja aasta suurim teravilja kasvupind 364 000 hektarit.

Talivilja hektarisaak 5,3 tonni

Esimest korda moodustas teravilja kasvupinnast peaaegu poole ja saagist enam kui poole taliteravili, mille keskmine hektarisaak oli märkimisväärne 5,3 tonni. Suviteraviljade saagikus jäi 3,7 tonniga aga oluliselt tagasihoidlikumaks.

Maakonniti lõi teraviljasaak rekordeid enam kui pooltes maakondades. Keskmine saagikus varieerus 3,2 tonnist Ida-Virumaal ja 3,4 tonnist Hiiumaal kuni 5,3 tonnini Jõgevamaal, seejuures oli nii Hiiumaa kui ka Jõgevamaa tulemus kõigi aegade parim.

Põllumeeste rekordiline aasta täitis korralikult ka riigikassat: käibemaksu tasumine suurenes novembris 834 protsenti ehk sisuliselt üheksakordistus.