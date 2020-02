Juhtub ka jõukamatel: täitur arestis Armin Karu firma varad

Ülemöödunud aastal Olympicu kasiinoketi müügiga 136 miljonit eurot teeninud HansaAssetsi pangaarved ja rahalised nõuded arestis möödunud nädalal kohtutäitur Kaire Põltsi büroo.

Detsembri keskpaigus edastati firmale täitmisteade, milles Tallinna Transpordiamet nõudis 31 euro suurust nõuet ning täitur tegi ettepaneku vabatahtlikuks täitmiseks 20. jaanuariks. Kuna HansaAssets tähtajaks parkimistrahvi ei tasunud, arestis kohtutäitur 23. jaanuari seisuga võlgnikule kuuluvad pangaarved ja rahalised nõuded.

Parkimistrahv märtsist

Pisut kafkalik lugu sai alguse möödunud aasta 5. märtsil kell 14:12, kui Ühisteenuste parkimisjärelevalve ametnik koostas viivistasu otsuse põhjusel, et Balti jaama turu kõrval Kopli tänaval parkinud Mercedes-Benzi parkimistasu oli maksmata, selgitas Tallinna Transpordiameti jurist Tiit Eenmaa.

Edasine kulges vastavalt tavapäraseid protseduure: liiklusseaduse kohaselt on parkimistrahvi maksja sõiduki omanik (või sõiduki vastutav kasutaja, kui on liiklusregistrisse kantud). Maanteeameti liiklusregistri andmetel on sõiduki omanik HansaAssets OÜ.

«Eeltoodut arvestades on viivistasu otsus määratud ja saadetud sõiduki omanikule ning viivistasu otsuse maksja on sõiduki omanik OÜ HansaAssets,» märkis Eenmaa.

Liiklusseaduse kohaselt koostatakse otsus kolmes eksemplaris, millest üks jääb parkimisjärelevalve ametnikule, teine kinnitatakse sõidukile ja kolmas eksemplar toimetatakse sõiduki omaniku või vastutava kasutaja e-postiaadressile.

8. märtsil saadeti otsus sõiduki omaniku e-postiaadressile, kuid selle kätte saamist omanik ei kinnitanud, mistõttu 20. märtsil saadeti kolmas eksemplar Eesti Posti vahendusel sõiduki omaniku registrisse kantud aadressil.

Liiklusseaduse kohaselt on parkimistrahvi tasumise tähtaeg 14 päeva otsuse kätte toimetamisest, kui isik leiab, et tema õigusi on rikutud, võib ta pöörduga vaidega Tallinna Transpordiameti poole või esitada kaebuse Tallinna halduskohtusse.

Kuna sõiduki omanik jättis viivistasu otsuse tähtaegselt tasumata ega esitanud vaiet või kaebust parkimistrahvi tühistamiseks, saatis Tallinna Transpordiamet 15. novembril viivistasu nõude kohtutäiturile sissenõudmiseks.

«Kuni käesoleva ajani (29. jaanuar – toim.) ei ole viivistasu nõuet täidetud. Vara arestimisega seotud küsimused kuuluvad kohtutäituri kompetentsi, ehk siis täitemenetlusega seotud küsimusi lahendab kohtutäitur vastavalt seadusele,» märkis Tallinna Transpordiameti jurist Tiit Eenmaa.

Täitur ei näe, palju arvel raha on

«Kuivõrd te pole täitemenetluse osapool täitemenetluse seadustiku §5 mõttes, siis kohtutäituril pole õigust väljastada sellist detailset teavet täitemenetluse asjaolude kohta. Saaksime väljastada üksnes menetlusosalistele – seetõttu pole võimalik teie küsimustele vastata. Tahaks vastata, aga seadus ei võimalda seda teha,» öeldi kohtutäituri büroost telefonitsi Postimehele.

Looga mitteseotud kohtutäitur selgitas, et hajameelsuse tõttu tasumata parkimistrahvi tõttu võibki arestida kõik varad ja arved, kuna täitur ei näe, kas ja millisel pangaarvel raha on.

«Põhimõtteliselt on tõepoolest nii, et kui täiturile tuleb täitemenetluse asi, siis täitur annab sellest teada, saadab materjalid inimesele või ettevõttele, kes parasjagu võlgu on. Siis on vabatahtliku tasumise tähtaeg, kui selle aja jooksul midagi ära ei tasuta, siis täituril on õigus rakendada kõiki seadusest lubatavaid meetmeid hoolimata nõude suurusest.