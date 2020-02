Koroonaviirus nakatab maailma majandust: haihtuda võib sadu miljardeid

Hirm on selles, et uuel koroonaviirusel on salajane omadus – sümptomid võivad avalduda ligi kaks nädalat pärast nakatumist. Halvimal juhul võib selle tekitatud kaos tarneahelates ja logistikas kesta mitmeid kuid.

Viiruse mõju esimene laine tuleb tundlikul ajal: Lääne firmad on püüdnud Hiina uusaasta pidustusi muuta ostuhulluseks, mistõttu on see Hiina majanduskasvu vaatevinklist võtmeperiood. Tänavu ootab Bloomberg Economics Hiina esimese kvartali tarbimiskasvu aeglustumist enam kui poole võrra võrreldes 2019. aasta neljanda kvartaliga, mil see oli aastavõrdluses 5,5 protsenti.

Näiteks Starbucks on sulgenud Hiinas enam kui pooled ehk 2000 kohvikut ega saa nendele, mis jäid avatuks, tagada kogu menüüd. McDonald's on sulgenud sadu restorane ning Walmarti kauplused ostetakse lihtsalt tühjaks. Walt Disney lõbustuspargid Shanghais ja Hongkongis seisavad.

Isegi enne seda, kui USA ja Jaapan soovitasid oma kodanikel Hiinasse reisimist vältida, on lennufirmad tühistanud suurema osa lende. Seda mitte nakkusohu tõttu – reisijaid lihtsalt pole.

Viirusepuhangul on laiapõhjaline mõju ka tehnoloogiatööstusele, kuna Hiina kulutused infotehnoloogia riistvarale moodustavad 21 protsenti maailma nõudlusest. Suurimad arvuti ning nende osade tootjad asuvad Hiinas ning kui müük aeglustub, väheneb nõudlus ka Microsofti operatsioonisüsteemidele.

Majanduskasv «vaid» 4,5 protsenti

Enam kui pool maailma 470 miljardi dollari suurusest kiibiturust on seotud Hiinaga, mis kas toodab neid või kasutab kiipe Hiinas toodetud seadmetes.

Apple'il on Hiinas umbes 10 000 töötajat ning selle varustusahelas töötab mitu miljonit töötajat, kes toodavad iPade, iPhone'e ning Apple Watch'e. California ettevõte valmistub halvimateks stsenaariumideks ning nõuab, et seadmete komponentidele leitaks igaks juhuks ka alternatiivseid tarnijaid.

Vähenenud tarbimine, investeeringud ning tootmisseisakud võivad tähendada, et viirusepuhangu tõttu võib Hiina majandus kasvada esimeses kvartalis «vaid» 4,5 protsenti, mis on madalaim näitaja alates 1992. aastast, kui kvartali kaupa hakati andmeid koguma. 2019. aasta viimases kvartalis oli majanduskasv 6 protsenti, hindas Bloomberg Economicsi Aasia ökonomist Chang Shu.

Suurima löögi kaubanduspartneritest saavad Hongkong, Lõuna-Korea ja Jaapan. Viiruse mõju Saksamaa ja Jaapani sisemajanduse kogutoodangule võib olla 0,2 protsendipunkti, USA ja Ühendkuningriigi majanduskasvule võib negatiivne mõju olla 0,1 protsendipunkti.

Hinnang tugineb eeldusel, et viiruse levikut Hiinast väljapoole suudetakse suuremal jaol peatada.

Hiinas ja mujal meenutab viirusepuhang möödunud aasta kaubandussõda USAga, kus suurfirmad püüdsid leida alternatiive Hiina toodangule ja vältida tariife.

Uue koroonaviiruse tõttu võivad üha enam firmasid kolida tootmise USAsse ja Mehhikosse, ütles USA kaubandusminister Wilbur Ross sel nädalal Fox Businessile. Selge on see, et viirus muudab olukorra keerulisemaks firmadele, mis lootsid pisut hinge tõmmata pärast kaubanduspingete jahenemist.