VTA endine juht asus uude ametisse

Halliste on varem töötanud põllumajandusameti ning veterinaar- ja toiduameti struktuurides, juhtides põllumajandusametit aastatel 2013–2016 ning veterinaar- ja toiduametit alates 2016. aasta kevadest.

Halliste ütles detsembris, et bussifirmaga liitumise otsustavaks teguriks sai soov end realiseerida erasektoris.

«Alustasin oma töömehekarjääri erasektoris, peale mida olin pikka aega erinevates riigiametites. Olen seda meelt, et tuleb kasuks nii igale juhile endale kui laiemalt ühiskonnale, kui juhid võtavad vastutust nii avalikus kui erasektoris. Hansabussi kontsern on silmapaistev, nullist loodud ettevõtete grupp, mille omanikul on selge nägemus ja ootus kontserni edasise arengu osas. Loodan anda selle ambitsioonika plaani teostamisel oma panuse,» ütles Halliste toona.