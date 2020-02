LHV ja Swedbank asusid hinnasõtta

Nagu varemgi, on ka Balti väärtpaberite hoidmine LHVs kõigi klientide jaoks tasuta. Swedbank võimaldab eraisikutel hoida väärtpabereid haldustasuta kuni 30 000 euro ulatuses.

«Pensionireformi arutelude taustal on investeerimine muutunud Eestis igapäevaseks jututeemaks. Seetõttu on just praegu parim aeg tuua uusi inimesi investeerimise juurde,» ütles LHV investeerimisteenuste juht Martin Mets.