Päästeliit ja Coca-Cola Fond käivitasid projekti Läänemere seisundi parandamiseks

Nele Normak FOTO: Coca-Cola Baltic

Selgitab Nele Normak, Coca-Cola Baltikumi kommunikatsioonijuht:

2018. aasta jaanuaris avalikustas Coca-Cola visiooni «Jäätmevaba maailm» (World Without Waste), millel on ambitsioonikas eesmärk - aastaks 2030 koguda ja taaskasutada IGA pudel või purk, mille Coca-Cola on müünud.

Eestis on meil suhteliselt lihtne - tänu hästitoimivale pandipakendisüsteemile jõuavad peaaegu kõik Coca-Cola joogipakendid taaskasutusse, näiteks plastpudelite tagastus on Eestis 90% ringis. See on valitsuse, tööstuste ning keskkonnaorganisatsioonide rohkem kui 10-aastase hea koostöö tulemus. Kuid paraku on rannakoristustalgutel näha, et mitte kõik plastikpudelid ei ole taaskasutusse jõudnud. Ülemaailmselt tuntud joogitootjana on meil oluline roll ühiskonna keskkonnateadlikkuse ja pakendite taaskasutamise olulisuse tõstmisel.

Need on need teemad, millega Coca-Cola üksi hakkama ei saa ja nii teebki ettevõte ülemaailmselt koostööd selliste partnerorganisatsioonidega nagu Ellen MacArthur Foundation’s New Plastics Economy, The Oceans Conservancy / Trash Free Seas Alliance, World Wildlife Fund ning Teeme Ära.

Eelmisel aastal lisandus koostööpartnerite loetelusse Eesti Päästeliit, kelle projekti eesmärgiks on aktiveerida kohalikud kogukonnad tegelema mereäärse keskkonna säilitamise, merereostuse, meresõiduohutuse ja merel toimuvaga seotud probleemide teadlikkuse tõstmisega. Samuti on eesmärgiks tõsta inimeste üldist keskkonnateadlikkust ning suunata neid igapäevaste tegevuste juures teadlikumalt käituma. Päästeliidu projekt sai Eestis järgnevaks 2 aastaks Coca-Cola Fondi rahastuse summas 250 000 USD.

Sarnaseid projekte on Coca-Cola Fond toetanud ka teistes riikides. Eelmisel nädalal lansseeris Coca-Cola koostöös California Ülikooliga Benioffi projekti, mille eesmärgiks on koguda kokku jõgedes olev plastik, et see ei satuks merre. Coca-Cola Fond toetab projekti 9 miljoni USD ning programmid hõlmavad nelja mandrit: Aasia, Aafrika, Põhja-Ameerika ja Lõuna-Ameerika.

Coca-Cola Fond on The Coca-Cola Company peamine heategevusorganisatsioon, mis asutati 1984. aastal ning on nende aastate jooksul on fond kogu maailmas panustanud enam kui miljard dollarit toetusi jätkusuutlike kogukonna algatuste toetamiseks. Alates 2010 aastast on The Coca-Cola Foundation toetanud 26 miljoni USD erinevaid taaskasutust propageerivaid projekte läbi 57 partnerorganisatsiooni üle kogu maailma.