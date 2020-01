Inbank müüs tütarfirma

«Inbanki strateegia kohaselt panustame hetkel tehnoloogiasse ja uue põlvkonna toodete arendamisse, et rahvusvaheliselt kasvada. Kuna ettevõtete finantseerimine ei ole olnud Inbanki peamine äri, siis müüme Inbank Liisingu Finora Capitalile, et pühenduda täielikult oma põhitegevusele,» ütles Inbanki juhatuse esimees Jan Andresoo pressiteate vahendusel, lisades, et osaluse võõrandamine Inbank Liisingus ei oma olulist mõju Inbanki majandustegevusele.