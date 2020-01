Ootamatu pööre: Swedbank ja Danske võivad hiigeltrahvidest pääseda

Nimelt polnud pangal Ameerika Ühendriikides litsentsi, mistõttu teda saab süüdistada vaid rahapesuvastaste reeglite rikkumises, kusjuures süüdimõistmiseks peab leidma tõendeid nii tahtlikkusest kui ka kinnitust selle kohta, et vahendid on kriminaalsel teel saadud. Seda ei ole aga endise justiitsministeeriumi allika sõnul lihtne tõestada.

Uudis on meeltmööda aktsionäridele ning on rahapesuskandaali sattunud Danske ja Swedbanki aktsiad tõusma pannud. Danske on kerkinud täna pea 5% ja Swedbank ligi 3%.