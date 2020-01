GRAAFIK ⟩ Tallinna Vesi teenis rekordkasumi

Viimastel aastatel on Tallinna Veel olnud juriidilised vaidlused konkurentsiametiga.

Ettevõtte võimalike diskonteerimata maksete kogusumma juhul, kui nõuded kohtu poolt rahuldatakse ja kõik kliendid esitavad nõuded, on 36,1 miljonit eurot (2018. aasta 31. detsembri seisuga 47,7 miljonit eurot). See on hinnanguline summa, mis näitab maksimaalset erinevust Tallinna linna kehtestatud tariifide, konkurentsiameti metoodika ja ettevõtte parima arusaama järgi arvutatud viimase kolme aasta tariifide põhjal.