EKRE minister tegi riigifirma tööle tuule alla

Kokk on viimasel ajal külastanud keskkonnaministeeriumi allasutusi ja kuulnud, et viimased pole RKASi ehk Riigi Kinnisvara ASi teenuste, suhtumise ja koostöövalmidusega tihtipeale sugugi rahul. Olgu öeldud, et rahandusministeeriumile kuuluva RKASi ülesanne on pakkuda riigiasutustele kinnisvara rentimise, hooldamise ja nõuandmise teenust.

Koka sõnul on kõige sagedasem probleem koristamisega. «Liialt sageli peavad meie töötajad osutama RKASi kinnisvarahalduri tähelepanu puhastusteenindajate töö puudustele. On ka juhtumeid, kus pärast tähelepanu juhtimist puudused kõrvaldatakse, kuid edasi jätkub kõik vanaviisi,» kirjutas Kokk murekirjas riigihalduse minister Jaak Aabile, kelle haldusalasse RKAS kuulub.

Koka alluvate tähelepanekud kõnelevad ka sellest, et RKASi töötajate, peamiselt kinnisvarahaldurite suhtumine on kohati pealiskaudne. «Põhjuseks võib siin olla haldurite suur töökoormus ning vähesed teadmised keerukamate probleemide mõistmiseks ja lahenduste pakkumiseks,» pakkus ta.

Korduv probleem on see, et RKASi töökorraldus on vähepaindlik. See puudutab eelkõige ruumidest loobumist, kui asutuse vajadused vähenevad. «Üks näide on ka selline, kus Räpinas ühes hoones vajaksid meie asutused suurt saali, sauna ja majutusruume paaril päeval kuus, kuid RKAS päeva- või tunnitasu alusel üürimist ei võimalda,» kirjeldas Kokk.