Soome firma sai koroonaviiruse tõttu Hiinast hiigeltellimuse

«Meil hakkas ootamatult kiire eelmisel nädalal, mil uudised koroonaviiruse kohta hakkasid levima,» ütles ettevõtte tegevjuht Niklas Skogster. Ettevõte on arendanud ja patenteerinud õhupuhastid, mille suur nõudlus tähendab töötajate jaoks ületunde ja tööd nädalavahetustel. Ettevõte on palganud ka lisajõudu, et Hiinast tulnud tellimus täita.

Genamo õhupuhastid ei kasuta nimelt mehhaanilist filtrit vaid puhastavad õhku tugeva elektrivälja abil. Seetõttu püüavad filtrid õhust kinni ka tavapärasest väiksemaid ehk kolme nanomeetri suuruseid osakesi. Skogster selgitas, et koroonaviirus levib just väikeste osakeste kaudu, mis jäävad õhupuhastitesse kinni ning hävinevad elektrivälja tõttu.

«Ma sain just eile õhtul teada, et meie õhupuhastid on läinud otse Hiina Wuhani haiglatesse,» lisas ta. Ettevõte on otsustanud oma tooteid ka haiglatele annetada.