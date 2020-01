Pärnus toimuma pidanud jääsurfi MM-võistlus kolitakse Lestijärvile Kesk-Soomes

Algselt Pärnu lahele kavandatud ürituseni on jäänud vaid paar nädalat ning selle ajaga ei ole jääpurjetamiseks sobiva jää tekkimine Eesti veekogudel enam tõenäoline. WISSA 2020 võistluse korraldajad käisid eelmisel nädalal Soomes Lestijärvi oludega tutvumas ning leidsid, et järv on asenduskohaks sobiv.

Võistluse koordinaator Enda Pärisma sõnul tuleb jääpurjetamises ikka ette, et võistlus kolitakse viimasel hetkel sobivamate jääoludega kohta ning võistlejad on harjunud, et tuleb planeeritust hoopis erinevasse riiki reisida. «Korraldajatele on see siiski rahaline risk, sest viimase hetke ümberkorralduste tõttu lähevad mitmed kulutused kavandatust kallimaks. Mõned algselt osaleda kavatsenud sportlased on vaadanud, et jääd ei tule ja teinud juba muud plaanid,» selgitas Pärisma võistluse asukoha muutmisega seotud ohte. Korraldajad on siiski optimistlikud ning loodavad näha võistlusel kuni sadat talisurfajat.

Jääpuudus on takistanud Eesti talisurfajatel ka võistlusteks valmistumist. Kel see võimalus, on käinud Soome järvedel treenimas, ülejäänud on pidanud piirduma üldfüüsilise ettevalmistusega või käinud surfamas merel, kinnitas Pärisma.

Soomlased rõõmustavad

Lestijärve piirkonna elanikud on aga võistluse saabumise üle rõõmsad. Vaatamata lühikesele etteteatamisajale on kohalikud toitlustus- ja majutusettevõtted valmis võistlejate, võistlusametnike ning publiku vastuvõtuks.

«Oleme tänulikud, et võistlused korraldatakse meie jääl. See toob Lestijärvile rahvusvahelist tuntust,» kommenteeris Lestijärvi vallavanem Esko Ahonen portaali Lestijoki.fi vahendusel.