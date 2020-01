Pensionär. Pilt on illustratiivne.

Riigikogu võttis eile 56 häälega vastu teise pensionisamba reformi, mis puudutab Eestis 748 500 inimest, kes on kogunud ühtekokku 4,8 miljardit eurot. See tähendab, et inimestel tekib valik: kas võtta pensioniraha teisest sambast välja või jätkata kogumist.