Kuldar Leis: kohalikel pole huvi enam ministriga kohtuda

Kas Kagu-Eestis leidub palju häid ja potentsiaalikaid ettevõtteid?

Ega ei ole palju. Me peame endalt küsima, miks peaks üldse keegi Kagu-Eestisse investeerima. Kui ta tuleb välismaalt või Tallinnast, siis nähtavat põhjust tegelikult ei paistagi. Keskustest oleme kaugel, neljarajalisi teid pole ja tööjõudu on vähe.

Mis on siis see präänik, millega inimesi meelitada?

Kagu-Eestis on tegelikult kõik olemas. Imelik öeldagi, aga meil on päris hea elu! Koolid, lasteaiad, sportimine – kõik on käe-jala juures. Põlvast Võrru ja Valka sõitmine võtab sama kaua aega kui Tallinna ühest otsast teise liikumine, ainult et meil on see palju stressivabam.

Teiseks, sotsiaalne elu pärast tööpäeva on maal väärtuslikum kui suurlinnas. Inimesed on küll aeglasemad, aga nad on sõbralikumad ja mõnusamad. Sellist hullu kiirustamist on vähem. Kui kogu aeg on kiire ja kuskil põleb, on see hullumaja ja hästi see ei lõpe.

Kuidas paistab Kagu-Eestist Toompea poliitika? Kas praegune valitsus peab maapiirkondi rohkem silmas kui varasemad?

Ei ütleks küll nii. Toon ühe näite. Aastaid tagasi, kui mõni auväärt valitsuse minister tuli n-ö vaesesse Kagu-Eestisse, et kohaliku rahvaga kohtuda, joosti tema peale tormi. Taheti sõbraks saada ja muresid kurta.