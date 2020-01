Nordecon saab tütre

Pärast osakapitali muudatuste registreerimist äriregistris on Embach Ehitus OÜ osakapitali suuruseks 30 000 eurot, millest Nordeconile hakkab kuuluma 15 300 euro suurune osa ning teisele osanikule Petram OÜle 14 700 euro suurune osa, mis moodustab 49% osakapitalist.

Embach Ehitus OÜ majandustegevuseks on tegutsemine peatöövõtjana hoonete ehituse ja projekteerimise valdkonnas. Ühingu tegevus on suunatud eelkõige Lõuna-Eesti piirkonna ehitus- ja arendusprojektide teenindamisele.

Insterno OÜ omanikuks on Krediidiinfo andmetel Mart Nõmper.

Petram OÜ omanikud on 28 protsendiga Andres Salusaar, võrdsed 24-protsendilised osalused kuuluvad Ain Rebasele, Anno Vederile ning Peeter Vooverele.

Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Ukrainas, Soomes ja Rootsis.

Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas. Kontserni 2018. aasta konsolideeritud müügitulu oli 223 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab tööd ligi 690 inimesele. Alates 2006. aastast on emaettevõtte aktsiad noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas.