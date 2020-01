Jüri Ratas lubas luua MKM juurde merendusvaldkonna juhi ametikoha

Laevajuhid on ettevaatlikult optimistlikul seisukohal

Eesti Laevajuhtide Liidu juhatus leiab, et majanduskomisjoni nõupidamisel välja öeldud ideedel on jumet ja nõustub, et Eesti meremajanduse käsitlemine ka edaspidi riiklikult olulise teemana on äärmiselt vajalik. Samuti loodavad laevajuhid, et juba lähiajal on täpsemalt kuulda kuidas plaanitakse edasi minna nõupidamisel arutusel olnud ideega - luua meremajanduse ja ettevõtluse suunitlusega juhi ametikoht majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juurde.