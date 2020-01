Apple’il rekordiline käive, kasum ja aktsia hind

Apple’i juhid ootavad ka alanud kvartalis kasumi korralikku kasvu ehkki koroonaviirus põhjustab mõningat ebakindlust Hiina tulude osas. Apple’i juht Tim Cook ütles ajalehele The Wall Street Journal, et ettevõte on juba vähendanud reise Hiina ning kärpinud poodide lahtiolekuaegu.

Analüütikutega peetud konverentsikõnes ütles Cook, et ettevõte prognoosib alanud kvartali käibevahemikuks 63 kuni 67 miljardit dollarit, mis on tavapärasest suurem vahemik, aga see on just tingitud koroonaviirusega seotud ebakindlusest.