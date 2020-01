Soomes terendab ajaloo suurim tehing

«Pakkumise väärtus on väga lähedal meedias läbi käinud summadele,» teatas ettevõte. Meedias on kirjutatud, et pakkumise suurus on ligikaudu 17 miljardit eurot. Tegemist oleks Soome ajaloo suurima tehinguga, mis ületaks ligi miljardi euroga 2015. aasta tehingut, mil Nokia ostis Alcatel-Lucenti.

Kone sõnul täiendaks konkurendi liftiäride omandamine ettevõtte geograafilist mastaapi ja sünergiast tulenevat väärtuse loomist ning looks ühise innovatsioonipotentsiaali.

Tehingu taga on Saksa tööstusfirma majanduslikud raskused. Kui Thyssenkrupp müüb oma kõige edukama äri ehk liftitootmise, siis on ettevõttel võimalik terase- ja tehnoloogiaäri restruktureerida. Thyssenkrupp tegutseb 78 riigis ning annab tööd enam kui 162 000 inimesele. Ettevõtte müügitulu on ligikaudu 42 miljardit eurot aastas.