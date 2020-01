Riik püüab elektriautode toetuseks raha juurde leida

«Kuna toetuse vastu on huvi suur ning kogu meetme eelarve 1,2 miljonit eurot täitus juba esimeses taotlusvoorus väga kiiresti, siis leidsime, et kõige mõistlikum on hetkel toetada võimalikult paljusid taotlejaid, kes on juba põhjaliku ettevalmistustöö ära teinud. Nii väldime kõikide osapoolte jaoks liigset bürokraatiat,» selgitas keskkonnaminister Rene Kokk. «Lisaks otsime võimalusi teise vooru avamiseks.»