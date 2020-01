89-aastane analüütik Leev Kuum: mu töö pole mingi liinitöö!

Analüütiku sõnul lõhnab aumärk elutööpreemia järele, kuna midagi suurt ta viimasel ajal korda saatnud pole. «Kui nõukogude aeg kokku varises, olin 60-aastane. Töötasin Indrek Toome valitsuses kaubandusnõunikuna, kui mulle tuldi ja anti pensioniraamat kätte. Siis tekkis nii juba tunne. See ei saa ju olla võimalik, et olen kogu oma elu töötanud vaid Nõukogude Liidus!» meenutas Kuum toonaseid mõtteid. Seetõttu otsustas ta töötamist jätkata ja pole seni lõpetanud.

Kevadel 90-aastaseks saav Kuum armastab suusatada ja tennist mängida. Paraku on aastate edenedes tekkinud viimasega üks probleem. «Ei leia enam partnereid, kellega mängida!» ütles ta, kirjeldades, et võistlustel osalemiseks peab ühes vanusegrupis osalema vähemalt neli inimest. Aga kus sa võtad neli 85+ vanuses härrat?! «Seetõttu mängin 75+ pluss, kuid seal on kõvad tegijad,» muigas Kuum.

Kui kaua kavatseb vanameister veel tööl käia? «Tead, ma ei tahaks prognoose teha,» ohkas ta. «Viimane jutt tööandjaga oli see, et käin kuni aastavahetuseni, 2020 on ju ilus aasta, kuna lõpetada. Aga tervis oli hea ja otsustasin jätkata sünnipäevani 15. aprillis. Nüüd on järsku tulnud jutt, et ehk panen suvepuhkuseni välja... aga samas, kui vorm on hea, siis miks mitte veel!?» naeris Kuum.