Eesti Energia eksjuht: põlevkivielektril pole Eestis enam tulevikku

«Põlevkivist elektri tootmise on viimase aasta jooksul praktiliselt lõpetanud kõrge CO2 hind, mis on hetkel 25 eurot tonnist. Euroopa Liidu kliimapoliitika on selle de facto kinni pannud,» ütles Liive BNS-ile teisipäeval toimunud konverentsil «Uue põlvkonna tuumaenergia Eestis».

«Põlevkivienergia tulevik on põlevkivist õli tootmine ja seda tuleb väga kiiresti suurendada. Tõenäosus, et investeeringuid ei õnnestu teha, ei vähene mitte aastate ja kuudega, vaid päevadega. Julgustan nii VKG-d kui Eesti Energiat need otsused kiiresti ära tegema,» lisas Liive.

«Põlevkivist elektritootmine on faktiliselt lõppenud ning ainult päikese ja tuulega me hakkama ei saa. Meil on vaja uut juhitavat elektrivõimsust Eestisse, mis annab energiat iga ilmaga,» ütles ta.

Põlevkivielektrile ei prognoosi paremat tulevikku ka Fermi Energia juhatuse esimees Kalev Kallemets. «Ma kirjutasin oma doktoritöö põlevkivisektori jätkusuutlikusest eelmisel aastal. Kui 1992. aastal töötas Eesti põlevkivisektoris ligikadu 22 000 töötajat, siis täna on neid ligi 6000,» nentis ta.