Rootsis sündinud teenetemärgi saaja: olen väiksest saadik tahtnud Eestile kasuks olla

Puki sõnul ei osanud ta presidendi teenetemärki oodata. «Mulle tuli täitsa üllatusena. Kolleegid helistasid hommikul ja ma ei teadnud mitte midagi sellest. See oli küll väga suur üllatus,» ütles ta.

Stockholmis sündinud Otto Richard Pukk, kes on ka Eesti Elektroonikatööstuse Liidu volikogu esimees, sai teenetemärgi ettevõtluse edendamise eest, kuid ei osanud arvata, mille tõttu just tema tunnustuse vääriliseks osutus.

«Selles mõttes on küll tore, et väiksest saadik olen vaadanud, et tahaks olla Eestile kuidagi moodi kasuks ja olla tööalaselt siin seotud, olen töötanud nii Ida-Virumaal [juhtis Eesti Energia Tehnoloogiatööstust – toim] kui ka Saaremaal,» ütles ta.

Saaremaa on Pukile eriti südamelähedane, kuna ta perekond on sealt pärit. «Täpselt nagu ütlesite, et asju saab teha ka väljaspool Tallinna ja toota üle kogu maailma,» lisas ta.

Incapi elektroonikatööstusel on Saaremaal ligi sada töötajat ning on saarel üks olulisemaid tööandjaid.

«Mis on minu arust kõige ägedam, et elad võibolla väikeses kogukonnas, aga töötad terve maailmaga. Meil on kliendid üle maailma, väikses kohas saab teha äri ja tööd, mis on geograafiliselt palju laiem kui enda asukoht ja see on väga kihvt, kui Eestis ka mujal on võimalused olemas,» ütles teenetemärgi kavaler. «Saaremaale on kindlasti väga tähtis, et sellised tööandjad nagu Incap on olemas ja ega me sealt kuskile lähe ka!» lisas ta.

Puki sõnul töötab Eesti Elektroonikatööstuse Liit selle nimel, et Eesti tööstus edeneks, saaks edukaks ja valgustaks, et meil on eritööstusharud olemas.

«Eriti tore on see tähelepanu ja eriti ka see, kui valdkond saab tähelepanu läbi minu: et nendel inimestel on ka koht Eestis olemas,» lisas ta.